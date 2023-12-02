شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت: بيان عاجل من الديوان الأميري حول الحالة الصحية لأمير البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم الفرق بين رواتب المعلم القديم والمعلم الجديد في السعودية

أكد الشيخ محمد العبدالله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، أن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح تظل مستقرة، حيث يواصل تلقي العلاج الضروري.

وجه الديوان الأميري الكويتي نداءً إلى الجميع للتحقق من دقة المعلومات واستيفاءها من مصادر رسمية، مؤكدًا على أهمية الحذر في نقل الأخبار والتأكد من صحة المعلومات.

وأكد الديوان الأميري على أهمية التعاون والتضامن في هذه اللحظات الحساسة، داعيًا الجميع إلى تجنب نشر الأخبار دون التحقق الدقيق، والاعتماد على المصادر الرسمية لضمان نقل المعلومات بشكل صحيح وموثوق.

وفي هذا السياق، يستمر الكويت في متابعة حالة أميرها بعناية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع التفاؤل بتحسن حالته الصحية.

وتظل وحدة الوطن والتضامن الوطني سيدة الموقف في مثل هذه الظروف، حيث يتمنى الجميع الشفاء العاجل لأمير الكويت.