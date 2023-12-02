شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو السعودية يوشي السياري تطلب رقم فلكي للشوفة الشرعية من كل عريس يتقدم لها والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت المشهورة على تطبيق تيك توك، يوشا السياري، عن تجربة غريبة حدثت لها خلال إحدى المرات التي قررت فيها النظر في طلب خاص من شاب قرَّر التقدم لها.
يوشي السياري تطلب رقم فلكي للشوفة الشرعية
في فيديو تم تداوله، أكدت يوشا السياري قصة حدثت معها حيث قبلت طلب خطبة من شاب، ولكن قبل أن يرحل قدَّم لها ظرفًا ووضعه على الطاولة أمامها.
وكانت المفاجأة أن المبلغ الذي كان داخل الظرف يبلغ 10 آلاف ريال.في تعليقها على الواقعة، طرحت يوشا سؤالًا حول مفهوم الرشوة، وتساؤلت عما إذا كان الأمر يشكل إهانة للفتاة أم أنه يُعتبر تقديرًا لها.
وأضافت بفكاهة، “هل من حق الشاب، إذا رفضته الفتاة، أن يقدم لها أي شيء كتعويض عن الرفض، حتى وإن كان غير مادي، مثل طهي وجبة له أو إعداد قهوة له لكي يُخفف من حدة الرفض؟”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.