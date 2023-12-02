تراند اليوم : أمريكي يقاضي أم ابنته بعد فوزه بجائزة كبرى قيمتها مليار دولار.. لسبب غريب!

صحيفة الخليج 365: رفع رجل أمريكي فاز بثاني أكبر جائزة بتاريخ يانصيب Mega Millions دعوى قضائية ضد زوجته السابقة ووالدة طفلته بعد إخبارها والديه بفوزه بالجائزة الكبرى البالغة 1.35 مليار دولار على الرغم من توقيعها اتفاقية ثنائية بعدم إفشاء سره.

وتقول الدعوى القضائية أن المرأة وقعت على اتفاق عدم الإفشاء في 8 فبراير، ووافقت على إبقاء الجائزة الكبرى سرا حتى تبلغ ابنتهما 18 عاما في 1 يونيو 2032. وأنه طلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء (NDA) تمنعها من إعلام أي شخص لمدة تقرب من عقد من الزمن، لكن المرأة خرقت هذا الاتفاق الملزم قانونا بإخبار والديه وشقيقته. والآن يريدها الرجل أن تدفع تعويضا "لا يقل عن 100 ألف دولار لكل إفشاء غير مصرح به".

وتزعم الدعوى القضائية أنه "نتيجة لإفشاء المدعى عليها (للسر)، عانى الرجل من ضرر لا يمكن إصلاحه" مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك الإفشاء من أخطار.