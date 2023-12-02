تراند اليوم : محلل سياسي يفتح النار على يحيى السنوار.. ويكشف عن دافعه الأول وراء شن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: هاجم المحلل السياسي الجزائري أنور مالك زعيم حركة حماس يحيى السنوار، مشيرا إلى أن دافعه الأول وراء شن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر انتقامات شخصية.

تصريحات يحيى السنوار

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " تابعت بعض التصريحات للمتشيّع سياسيا في أقل الأحوال المدعو يحيى السنوار حول إيران والملالي والأنفاق وغيره... أجزم أن ما يقوم به في قطاع غزة دافعه أولا وقبل كل شيء انتقامات شخصية تشكلت لدى شخص قضى أكثر من عشرين عاما في سجون المحتل الإسرائيلي الغاشم.

علاج نفسي

وتابع، من المفروض بعد تحريره في صفقة جلعاد شاليط يجب أن يخضع لعلاج نفسي طويل المدى ككل المعتقلين الذين اضطهدوا لعدة سنوات، قبل تسليمه المنصب الحساس على رأس المقاومة الباسلة وعلى حساب قادة يتمتعون بالحكمة والحنكة، وهاهو قد أوصلها لما نراه من العبث بأرواح البشر من أطفال ورضع وخدج وجرحى وعجزة أمام محتل غاشم لا يحترم حقوق ولا إنسانية ولا مواثيق ولا يأبه لأرواح تحتضر بغرف الإنعاش في مشافي ضعيفة العدة والعتاد.

لحوم البشر

وأردف، بل كان هذا الغازي الهمجي يترقب المناسبة المواتية كي ينقضّ على القطاع وأهله بهذه الوحشية والفاشية لتحقيق مآربه المعروفة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، لقد قدّمت لهم الفرصة على طبق من لحوم البشر من طرف هذا السنوار الذي من خلال ما سمعت من بعض كلامه لا يفقه في السياسة ولا لديه خبرة عسكرية ويتقن فقط فن دغدغة مشاعر الجماهير بشعارات ألفها المساجين في زنازينهم.

المقاومة

وأضاف، من حق الفلسطينيين المقاومة فأرضهم محتلة ولا تحرر الأرض بالصفقات بل بالصفعات لكن لا تقف أمام الثور المتوحش وتشكو نطحته القاتلة ولا تستفز الحمار الوحشي من مؤخرته ثم تبكي من صكته العنيفة ولا تضع على سرج الجواد الأصيل من لا يفقه الفروسية ثم تغتاض في الأنفاق وتغتاظ من خسارة السباق وتحمّل المسؤولية للجمهور المتفرج!