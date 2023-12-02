"ماكرون" محذرًا إسرائيل: القضاء على "حماس" بالكامل قد يجرّ لحرب تمتد 10 سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 2:04 مساءً

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل، اليوم (السبت) من أن هدفها المعلن بالقضاء بالكامل على حركة "حماس"، قد يجرّ حربًا تمتد عشر سنوات. وتساءل "ماكرون" في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فإن الحرب ستستمر عشر سنوات؛ لذا يجب توضيح هذا الهدف"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولفت إلى أن "المواجهة الجيدة للتهديدات ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل".

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