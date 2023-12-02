انت الان تتابع حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل على غزة ترتفع إلى 15207 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 3:07 مساءً

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة "أشرف القدرة"، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفًا و207 أشخاص و40 ألفًا و652 مصابًا. وأوضح "القدرة" خلال مؤتمر صحفي، أن الغارات قتلت 280 من الكوادر الطبية، وتسببت في جرح مئات آخرين منذ اندلاع الحرب؛ مشيرًا إلى اعتقال 31 من الكوادر الطبية. وبيّن أن إسرائيل استهدفت 130 مؤسسة صحية، وأخرجت 20 مستشفى عن الخدمة، واستهدفت ودمرت 56 سيارة إسعاف.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل على غزة ترتفع إلى 15207 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.