انت الان تتابع خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. الشباب يطلب ضم "ليوناردو سبينازولا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 3:24 مساءً

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن اهتمام نادٍ سعودي بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر لنادي روما الإيطالي. وبحسب ما نشره الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن هناك ناديًا سعوديًّا طلب معلومات بشأن سبينازولا الذي ينتهي عقده مع روما في يونيو 2024، ولا يوجد اتفاق لتمديد عقده مع النادي الإيطالي حتى الآن. مصادر إعلامية نقلت عنها في وقت سابق صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، كشفت عن أن النادي السعودي الذي يرغب في ضم سبينازولا في يناير المقبل، هو نادي الشباب. انضم ليوناردو سبينازولا البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي روما الإيطالي في يوليو 2019، قادمًا من يوفنتوس، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017. وسبق للاعب الإيطالي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: أتالانتا، بيروجيا، سيينا، إمبولي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.

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