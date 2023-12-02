أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز رحمه الله

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم، واجب العزاء لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - يرحمه الله- سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

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