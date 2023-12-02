اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. لحظة سقوط رجل من الدور الثاني على شخص آخر أثناء تناوله الطعام في مطعم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

5127ade9-8150-4bd2-9cfc-769b0901d4d7

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط رجل من الدور الثاني، على شخص آخر أثناء تناوله الطعام في مطعم.

وأظهر مقطع الفيديو جلوس شخصين على طاولة داخل مطعم، بينما تفاجئ أحدهما سقوط شخص آخر عليه من الدور الثاني، مما تسبب في تناثر أطباق الطعام على الأرض.

وأختل توازن الرجل الذي كان يتناول الطعام ليسقط على الأرض من شدة الاصطدام، بينما قام الشخص الآخر الجالس معه على نفس الطاولة لمساعدته للنهوض.

وعلى ما يبدو أن الرجل الذي سقط من الدور الثاني لم يصاب بأذى بالغ، حيث ظهر في الفيديو وهو يحاول النهوض بمساعدة شخص آخر.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا