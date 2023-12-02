تراند اليوم : شاهد.. لحظة سقوط رجل من الدور الثاني على شخص آخر أثناء تناوله الطعام في مطعم

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط رجل من الدور الثاني، على شخص آخر أثناء تناوله الطعام في مطعم.

وأظهر مقطع الفيديو جلوس شخصين على طاولة داخل مطعم، بينما تفاجئ أحدهما سقوط شخص آخر عليه من الدور الثاني، مما تسبب في تناثر أطباق الطعام على الأرض.

وأختل توازن الرجل الذي كان يتناول الطعام ليسقط على الأرض من شدة الاصطدام، بينما قام الشخص الآخر الجالس معه على نفس الطاولة لمساعدته للنهوض.

وعلى ما يبدو أن الرجل الذي سقط من الدور الثاني لم يصاب بأذى بالغ، حيث ظهر في الفيديو وهو يحاول النهوض بمساعدة شخص آخر.