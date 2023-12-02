شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

النيابة العامة

وفي جازان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة أحد المسارحة؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى، ألقت المديرية القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.