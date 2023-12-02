شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون سيتابع تنفيذ قرارات قمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون سيعقد غدًا، للتحضير للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.

قال إن الاجتماع يعقد برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها بحضور قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

مجلس التعاون

وأوضح الأمين العام، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض.

وأضاف أن الاجتماع يناقش المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.