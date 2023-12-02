اخبار السعوديه

الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي

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أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز -...

1dde07bc98.jpg18 جمادى الأولى 1445 هـ

مساعدات إغاثية بمدينة خان يونس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

ضبط 17976 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

تسرب مياه التبريد لوحدات الوقود بمصفاة عبدالله الصباح في الكويت

‏أعلنت شركة "البترول الوطنية" الكويتية عن حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم...

icon-byline.pngالكويت: دوت الخليج
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

أمير الجوف: رؤية 2030 تسابق جدولها الزمني بفضل تخطيط عرّابها ولي العهد

أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تسير بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة ، وبإستراتيجية محترفة تسعى...

icon-byline.pngالجوف منى العبدلي
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت...

icon-byline.pngمكة الكرمة: واس
icon-clock.png17 جمادى الأولى 1445 هـ

إنفاذ يشرف على مزادات سيارات وذهب ومعدات في 5 مدن ومناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية حضورية، وذلك اعتبارًا من الأول حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري؛ لبيع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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