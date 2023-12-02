الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي

أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز -... جدة : جدة : دوت الخليج 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ مساعدات إغاثية بمدينة خان يونس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ ضبط 17976 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ تسرب مياه التبريد لوحدات الوقود بمصفاة عبدالله الصباح في الكويت ‏أعلنت شركة "البترول الوطنية" الكويتية عن حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ أمير الجوف: رؤية 2030 تسابق جدولها الزمني بفضل تخطيط عرّابها ولي العهد أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تسير بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة ، وبإستراتيجية محترفة تسعى... الجوف منى العبدلي الجوف منى العبدلي 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت... مكة الكرمة: واس مكة الكرمة: واس 17 جمادى الأولى 1445 هـ 17 جمادى الأولى 1445 هـ إنفاذ يشرف على مزادات سيارات وذهب ومعدات في 5 مدن ومناطق أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية حضورية، وذلك اعتبارًا من الأول حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري؛ لبيع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1445 هـ 16 جمادى الأولى 1445 هـ

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