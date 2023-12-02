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أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز -...
مساعدات إغاثية بمدينة خان يونس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس...
ضبط 17976 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
تسرب مياه التبريد لوحدات الوقود بمصفاة عبدالله الصباح في الكويت
أعلنت شركة "البترول الوطنية" الكويتية عن حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم...
أمير الجوف: رؤية 2030 تسابق جدولها الزمني بفضل تخطيط عرّابها ولي العهد
أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تسير بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة ، وبإستراتيجية محترفة تسعى...
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت...
إنفاذ يشرف على مزادات سيارات وذهب ومعدات في 5 مدن ومناطق
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية حضورية، وذلك اعتبارًا من الأول حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري؛ لبيع...
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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