الأمير خالد الفيصل يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

قدم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية يوم أمس.
وظهر الأمير خالد الفيصل في الصورتين اللتين نشرهما حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي على منصة إكس، وهو يجلس مع أبناء الفقيد، ويقدم لهم تعازيه ومواساته.
تأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لأبناء الفقيد تعبيرًا عن مشاعر الحزن والأسى التي خيمت على المملكة العربية السعودية بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز.
يذكر أن الأمير ممدوح بن عبدالعزيز كان أحد أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، وشغل منصب أمير منطقة الرياض، ونائب وزير الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
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