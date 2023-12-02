شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامات واضحة جداً على وجهك مؤشر على نقص حاد في فيتامين B12 الهام جداً لجسمك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فيتامين ب12 سيبدأ على مدار فترة زمنية ثابتة - في التأثير على مظهرك. فيما يلي أربع علامات منبهة يمكنك اكتشافها في المرآة إذا أصبح نقص فيتامين ب 12 منخفضًا بشكل خطير.

بغض النظر عن أسباب نقص فيتامين ب 12 - سواء كان ذلك متعلقًا بالنظام الغذائي أم لا - فإن نقص المغذيات الحيوية يعطل نمو خلايا الدم الحمراء. مشوهة ، الخلايا الحاملة للأكسجين ليست قادرة على العمل بشكل جيد. أكد الخبراء في NHS أنه مع استنفاد تشبع الأكسجين ، قد يبدأ الجلد في اتخاذ لون غريب يمكن أن يصفه المرء بأنه "شاحب". حتى بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ، قد يتسبب الشحوب في جعل بعض أصدقاء العائلة المقربين والأحباء يعتقدون أنك تبدو مريضًا بعض الشيء.

نظرًا لأن مخزون فيتامين ب 12 أصبح غير موجود بشكل أساسي ، فقد يبدأ الشحوب في الحصول على صبغة صفراء تعرف باسم اليرقان.

من خلال النظر إلى المرآة ، ستتمكن من ملاحظة ما إذا كان بياض عينيك الآن به مسحة صفراء.

يجب فحص أي مؤشر على اليرقان من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن.

أثناء الوقوف أمام المرآة ، خذ الوقت أيضًا لإخراج لسانك لترى كيف يبدو.

يعتبر اللسان المتورم والأحمر الذي يبدو ناعمًا في المظهر وصفيًا لالتهاب اللسان.

قد يكون هذا أيضًا مؤشرًا على انخفاض مستويات فيتامين ب 12 بشكل خطير والذي يحتاج إلى علاج.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى فقدان الوزن ، فهل تبدو ملابسك كبيرة جدًا في الوقت الحاضر؟

أربع علامات منبهة لنقص فيتامين ب 12 يمكنك رؤيتها في المرآة:

جلد شاحب

مسحة صفراء على الجلد

التهاب اللسان

فقدان الوزن.

أدرجت NHS علامات أخرى محتملة لنقص فيتامين ب 12 ، والتي يمكن أن تشمل:

التعب الشديد (التعب)

نقص الطاقة (الخمول)

ضيق التنفس

شعور بالاغماء

الصداع

دقات قلب ملحوظة (خفقان)

سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)

فقدان الشهية.

قد تشمل الأعراض الإضافية:

قرحة الفم

دبابيس وإبر

تغييرات في طريقة مشيك وتتحرك

رؤية مشوشة

التهيج

كآبة

تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك

انخفاض في قدراتك العقلية ، مثل الذاكرة والفهم والحكم (الخرف).

أفضل إجراء يمكن اتخاذه إذا تعرفت على أي من هذه الأعراض هو مناقشتها مع طبيبك.

من خلال طلب فحص الدم الذي يختبر مستويات فيتامين ب 12 ، يمكنك الحصول على إجابة محددة عما إذا كنت تعاني من نقص في المغذيات أم لا.