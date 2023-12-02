شكرا لقرائتكم خبر عن تمارس هذا الفعل قبل «الاستحمام» نهائيا .. يؤثر على القلب بشكل خطير ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت أبحاث علمية مخاطر الاستحمام بعد الأكل، مؤكدة أنها تسبب العديد من الأضرار خاصة على الجهاز الهضمي والدورة الدموية ومعدل ضربات القلب. ومخاطر الاستحمام بعد الأكل عديدة جدا ولكن يمكننا تجنبها بالانتظار لوقت كاف بعد تناول الطعام وقبل الاستحمام أو تبديل الترتيب وأخذ الحمام قبل تناول الطعام.

لمعرفة حقيقة مخاطر الاستحمام بعد الأكل يجب في البداية معرفة تأثير الاستحمام بالماء الدافئ بشكل عام على الجسم وفوائده الصحية إذا تم أخذه في الوقت الصحيح حيث يتم تحفيز الحرارة في الجسم وترفع هذه العملية درجة حرارة الجسم الداخلية بمقدار درجة أو درجتين بمعنى أكثر عمومية يكون الماء شديد الحرارة خير لك حيث يحفز جهاز المناعة لديك ويعمل على استرخاء جهازك العصبي وتحفيز الغدد العرقية لطرد السموم. بعد تناول الطعام يحدث ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وهذا الدفء اللطيف الذي تشعر به في جسمك بعد تناول وجبة مشبعة هو في الواقع ناتج عن أن الجسم يوجه تدفق الدم المتزايد إلى أعضاء الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي الاستحمام إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة عند الامتلاء.

والاستحمام يربك جسمك لأنه بدلاً من زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، يعاني الجسم من ارتفاع درجة الحرارة بسبب الماء، ونظريًا سيؤدي ذلك إلى إبطاء أو مقاطعة عملية الهضم ما يؤدي إلى التباطؤ ولا يوجد دليل علمي قاطع يثبت أو يدحض هذه الفكرة.

إذا اقتنعت بهذه النظرية فقد ترغب في التفكير فيما تناولته قبل أن تستبعد تمامًا الاستحمام بعد ذلك وقد تتسبب الوجبة التي تحتوي على بروتين كثيف أو محتوى غني بالألياف أو الكثير من الدهون أو الكربوهيدرات المكررة في حدوث الانتفاخ أثناء هضم الجسم ما يزيد من احتمالية حدوث التقلصات والحموضة المعوية. إذا كانت النظرية صحيحة فمن المحتمل ألا يكون الاستحمام بعد تناول بعض الفاكهة أو المرق أو السلطة بهذا السوء. في الحقيقة الاستحمام بالماء البارد بعد الأكل يعد أضمن وأكثر أماناً من الحمام الساخن وإن لم تتحمل البارد فيمكنك تجربة الاستحمام بالماء الفاتر. ووفقًا لما قالته دكتور تانيا كابور من ويلنس باي تانيا، غالبًا ما يؤدي الاستحمام بعد الأكل إلى عدم الارتياح والحموضة والقيء وحتى السمنة، وفقًا للطبيعة ويجب على المرء أن يستحم قبل الأكل لأنه عندما نستحم ويتم إعادة تنشيط كل خلية من خلايا الجسم ونشعر بالانتعاش مما يؤدي إلى إرسال الدماغ إشارات بأن الجسم جائع للحصول على العناصر الغذائية مما يتسبب في زيادة الوزن، وعادة يُنصح بالانتظار لمدة 35-40 دقيقة على الأقل بعد أي وجبة حتى يمكننا الاستحمام."