شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وصفة ملعقة الفازلين السحرية لتطويل الشعر وتنعيمه ومن أول استخدام - اليك الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تبحث الكثير من السيدات، عن وصفات طبيعية تساعد في تطويل الشعر وتنعيمه، بسرعة ودون تعرض الشعر للتلف، ويعد الفازلين له أهمية كبيرة لأنة يدخل في الكثير من الوصفات الخاصة بالشعر، لأنه يساعد في تطويل الشعر بسرعة وتنعيمه بشكل ملحوظ، كما أنه يساعد في حل الكثير من مشكلات الشعر، منها تساقط الشعر وعلاج الشعر الجاف.

وصفة الفازلين والثوم للشعر

نضع كمية مناسبة من الثوم مع كمية مناسبة من الفازلين.

نحضر كمية مناسبة من الثوم المفروم ونضيف إليهم كمية من الفازلين ونقوم بمزج المكونات جيداً، قومي بغسل شعرك جيداً بالماء وقومي بتجفيفه جيداً، قومي بخلط شعرك بخليط الفازلين والثوم واتركي على شعرك لمدة 5 دقائق، قومي بتغطيه شعرك بالبونية أو بكيس من البلاستيك، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، اغسلي شعرك بالماء والشامبو الطبي.

وصفة الفازلين وزيت الخروع

نضع كمية مناسبة من الفازلين مع كمية مناسبة من زيت الخروع.

نحضر وعاء ونضع الفازلين داخل الإناء، ونضيف إلية زيت الخروع ونمزج المكونات مع بعضهم البعض،قومي بتوزيع الخليط على شعرك، ودلكى شعرك، واتركى الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة، ولكي تشعر بالفرق في شعرك،

لكى تحصلى على نتيجة مذهلة كرر الوصفة لمدة أسبوع وسترى الفرق.

تطويل الشعر بالفازلين وزيت الزيتون.

نضع كمية مناسبة من الفازلين مع كمية مناسبة من زيت الزيتون.

نحضر كمية مناسبة من الفازلين ونضيف إليها زيت الزيتون، نقوم بتوزيع الخليط على شعرك، ووضعة قبل النوم،ونضع الخليط على الجذور ويجب ارتداء بونية أو كيس من البلاستيك، وقومى بغسل الشعر جيداً فى اليوم التالى، ولكى تحصل على نتيجة فعالة يجب استخدام هذة الوصفة مرة كل اسبوع لأن المواد الطبيعية تساعد بصورة كبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه، بدل من استخدام المنتجات الكيميائية المنتشرة بالأسواق التي تسبب أضرار كثيرة للشعر، وتعرضه التالف.