شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن تفاصيل مؤلمة عن سفينة الملح وغرق كل البحارة المصريين عليها والكشف عن حادث متعمد سبب وفاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات حضور الحصص أونلاين عبر تطبيق مدرستي الجديد 1445

رئيس نقابة الضباط البحريين في مصر قام بالكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة الغرق الخطيرة التي ألمت بسفينة الشحن “رابتر” قبالة السواحل اليونانية. السفينة كانت تحمل شحنة من الملح واختفت صباح الأحد، حيث يُفقد 13 فردًا من طاقم السفينة، بينما تم إنقاذ ناج واحد.

تفاصيل مؤلمة عن سفينة الملح

أعلن رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، السيد الشاذلي النجار، عن وفاة جميع أفراد طاقم السفينة “رابتر” الذين فقدوا في حادث الغرق قبالة السواحل اليونانية.

البحارة الذين فُقدوا كانوا جميعهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط شمال مصر. وأوضح النجار أنه يتم الآن البحث عن جثثهم لانتشالها.

وفي تصريحاته، أشار النجار إلى وجود شكوك وشبهات حول الحادث، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الكارثة.

وأكد أن السفينة كانت متهالكة عند مغادرتها ميناء الدخيلة، وكانت تحمل العديد من العيوب والتلفيات في الهيكل والماكينة.

وفي سياق آخر، اتهم رئيس النقابة ملاك السفينة بالتحايل، حيث قال إنهم قاموا بشحن السفينة بكميات تفوق حمولتها القانونية، مما قد يكون هدفًا لغرقها بهدف الحصول على تعويضات مالية بمئات الآلاف من الدولارات.