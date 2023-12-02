انت الان تتابع زلزال بقوة 7.6 يضرب شرق الفيليبين.. والسلطات تحذّر من تسونامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 5:00 مساءً

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين، اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، دون ورود تقارير بعدُ عن وقوع أضرار أو إصابات. وأوضح المركز أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا عند حوالى الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي (أي 14.37 بتوقيت غرينتش) في منطقة تقع على بُعد نحو 21 كيلومترًا شمال شرق هيناتوان؛ وفقًا لـ"فرانس برس". من جهتها، حذّرت السلطات الفيليبينية من تسونامي مدمر بعد الزلزال. من جانبه، توقع مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أن تضرب موجات تسونامي جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا.

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