انت الان تتابع مدير تعليم نجران يعزّي "مسفر آل عوض" في وفاة نجله الأكبر "ظافر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 5:06 مساءً

قدّم مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، عصر اليوم السبت، بمركز هداده التابع لنجران، واجب العزاء إلى زميلهم بإدارة التعليم مسفر عجيم آل عوض، في ابنه الأكبر "ظافر" رحمه الله، الذي توفي صباح الجمعة؛ إثر حادث مروري على طريق نجران. ودعا مدير عام تعليم منطقة نجران، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان برفقة مدير عام التعليم بنجران، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين" و"بنات" حسين آل معمر، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية منصور القحطاني، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة ناحي سالم الحارثي، ومديري الإدارات والأقسام بإدارة تعليم نجران. من جانبه عبّر مسفر عجيم آل عوض، والد الفقيد -رحمه الله- عنه ونيابة عن قبيلة "آل عوض"، عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم منطقة نجران منصور عبدالله آل شريم، وجميع مرافقيه من مساعديه ومديري الإدارات والأقسام، ومنسوبي إدارة تعليم نجران، على هذه المشاعر ومشاركتهم حزنه، سائلًا الله العلي القدير، أن يجزيهم خير الجزاء ويرحم الفقيد بواسع رحمته.

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