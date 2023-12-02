تراند اليوم : بالفيديو..الصرامي: لاعبو ⁧‫الهلال‬⁩ كانوا حريصين جدًا على التقاط الصور مع ⁧رونالدو‬⁩ وأنصح إدارة الهلال أن ترتب زيارة للتصوير معه

صحيفة الخليج 365 : قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن الهلاليين كانوا حريصين في مباراة الأمس أمام النصر، على الاقتراب من كريستيانو رونالدو، والتقاط الصور معه، ويبدو أنهم حاولوا استغلال الفرصة لتظهر صورهم بجانبه.

وعن فوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة، قال الصرامي: "الهدف الأول والثاني غير صحيح ومع هذا حكم المباراة ما راح للفار أبدًا، الهلاليين تعاملوا مع الحكم بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وقالوا إن الحكم صديق رونالدو".

وتابع: "الحكم ارتكب أخطاء لا يرتكبها حكم مستجد، وألغى هدف صحيح لرونالدو"، مضيفًا: "أنا أخشى كثرة إلغاء أهداف كريستيانو تكون هدفها تطفيشه للرحيل عن الدوري السعودي".

وأضاف الصرامي: "النصر لم يكن جيد في مباراة الأمس، ولكن الهلال لا يستحق الفوز، الهلال استفاد من أخطاء التحكيم، بينما النصر تضرر".

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته: "يوجد حكام سعوديين مبتدئين أفضل من حكم مباراة النصر والهلال، الذي لم يذهب إلى الفار في أي لقطة".