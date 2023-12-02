شكرا لقرائتكم خبر عن في بلدين.. مركز الملك سلمان ينفذ مشروع الإمداد المائي ويوزع حقائب شتوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.067 حقيبة شتوية في منطقتي غزر وأستور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية.

واستفاد منها 7.469 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مشروع الإمداد المائي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 1 - 7 نوفمبر 2023م، ضخ 637.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 623.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 42 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.