شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 6 مقيمين لترويجهم "الهيروين والشبو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم مادتي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.