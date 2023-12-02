اخبار السعوديه

الرياض.. ضبط 6 مقيمين لترويجهم "الهيروين والشبو"

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 6 مقيمين لترويجهم "الهيروين والشبو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم مادتي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أخبار متعلقة

 

بدعم مركز الملك سلمان.. "الجعدة الصحي" يقدم خدماته لـ1.980 مستفيدًا
20 يوما على فصل الشتاء.. يبدأ فلكيًا 22 ديسمبر

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا