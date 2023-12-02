شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. "الجعدة الصحي" يقدم خدماته لـ1.980 مستفيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.980 مستفيدًا خلال الفترة من 1- 7 نوفمبر 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 1.064 مريضًا، وعيادة الباطنية 245 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 386 طفلًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 85 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 178 حالة، وقسم التوليد 22 حالة.

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مركز الملك سلمان

في مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 403 فحوص مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 124 فردًا، والصيدلية 1.818 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 9 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 84 مستفيدًا، والملاحظة 556 مستفيدًا.

وراجع قسم نقل الدم 18 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.