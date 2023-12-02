مظاهرة حاشدة في باريس تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 5:44 مساءً

تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددًا في باريس اليوم السبت مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس". وندد المتظاهرون بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وفقا لـ"فرانس برس". وهتف المتظاهرون: "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع "حماس"، التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين. وتقدم المظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، الذي حذر من أن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية". من ناحيتها، دعت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا، هالة أبو حصيرة، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة. يُذكر أن نحو 40 مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني تم تنظيمها في فرنسا.

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