"استشارية طب أطفال": الرسم يساعد على التخلص من التوتر والقلق

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محمد بن مسعود - الدمام - حثت استشارية طب الأطفال وطب الأطفال التطوري الدكتورة فاطمة الأحمري، على تشجيع الأطفال على الرسم والفنون مع توفير الأدوات اللازمة لهم؛ لما لذلك من انعكاسات إيجابية على شخصياتهم ونفسياتهم.

وأوضحت الدكتورة الأحمري، أن الرسم، وغيره من أشكال الفن، يمكن أن يساعد على التخلص من التوتر والقلق، كما أنه يعزز الخيال والإبداع لدى الطفل، ويساعده على أن يصبح أكثر وعيًا وثباتًا، وأيضاً يخفف من الأفكار القلقة، وذلك غير مكلف كما هو معروف، حيث يحتاج إلى ورقة وألوان فقط.

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