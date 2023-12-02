انت الان تتابع للمرة الأولى.. إسرائيل تعترف بمقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 6:01 مساءً

أعلن اليوم السبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، العقيد عساف حمامي، خلال هجوم السابع من أكتوبر. وقال الجيش في بيان: "قُتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وخلف حمامي (40 عامًا) زوجة وثلاثة أطفال". وبيّن أن جثة "حمامي" محتجزة لدى حركة "حماس". وتتبع فرقة غزة الجيش الإسرائيلي، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن القطاع 7 كيلومترات، ومهمتها حراسة الحدود مع إسرائيل. وكانت الفرقة وقاعدتها من أول أهداف هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الماضي.

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