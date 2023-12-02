انت الان تتابع قادة جيش الاحتلال يصادقون على خطط مواصلة الحرب في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 6:29 مساءً

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (السبت)، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي رونان بار، صادقًا على خطط عسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة خلال اجتماعهما قبل قليل. وقال "هاليفي" في الاجتماع: "نحن نركز على تفكيك حركة حماس بشكل أكبر، وتهيئة الظروف لعودة المزيد من المختطفين". ولم تكشف هيئة البث تفاصيل عن خطط الجيش بشأن عملياته في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر قادة جيش الاحتلال يصادقون على خطط مواصلة الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.