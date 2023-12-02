إكسبو السعودية 2030.. الاختيار الأمثل..!

فور إعلان فوز بلادنا الحبيبة السعودية بتنظيم معرض (إكسبو 2030) خلال اجتماع باريس من قِبل الجمعية العامة الـ173 للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض، بعد أن تخطت بلادنا الحبيبة العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية، بـ119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوربا الجنوبية، و17 صوتًا لإيطاليا، بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام كافة المهتمة بهذا الحدث العالمي.. عمَّ الفرح أرجاء بلادنا الحبيبة من قِبل المواطنين، فرحًا وابتهاجًا بذلك الإنجاز، وتلك البشارة الجميلة والسعيدة التي حظيت بها بلادنا باستضافة معرض إكسبو 2030 بإذن الله تعالى، التي ما كانت لتتحقق لولا جهود عراب الرؤية في بلادنا الحبيبة، سمو ولي العهد الملهم القائد الفذ، تتويجًا لمستهدفات وخطط رؤية 2030؛ ولذلك قال سمو ولي العهد -حفظه الله تعالى- بهذه المناسبة: "يأتي فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري، والثقة الدولية التي تحظى بها، التي تجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، التي يعد معرض إكسبو واحدًا منها". مؤكدًا سموه جاهزية الرياض لاحتضان العالم، وتسخيرها الإمكانات كافة.