انت الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 4 آلاف كرتون تمر في تشاد والسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 6:41 مساءً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي أنجمينا بلالة وآتيا بإقليم البطحاء في جمهورية تشاد، استفاد منها 15.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية تشاد. كما وزّع المركز 1.533 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 7.817 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان. من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 150 ألف ربطة خبز للعائلات اللاجئة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد. ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين والفئات المحتاجة في جميع دول العالم.

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