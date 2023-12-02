تراند اليوم : من بينها سرقة الحسابات البنكية.. بالفيديو.. خبير "تقني" يحذر من من برامج VPN ويكشف خطورتها

صحيفة الخليج 365: حذر خبير التقنية عبدالله السبع، من برامج VPN ، مشيرا إلى أنه يمكن بيع البيانات أو زرع برامج خبيثة في الجهاز.

وقال خلال مقطع فيديو: "برامج vpn أغلبها تكون مجانية لأن البيانات التي يأخذونها يقومون ببيعها وقيمتها تكون عالية".

وأشار إلى أن هذه البيانات تستخدم في عمليات سرقة الحسابات البنكية والشخصية وغيرها، وأيضا بعض برامج vpn ، تثبت برامج وفيروسات خبيثة في الجهاز، مؤكدا أن هذه البرامج ضررها أكثر من نفعها.

وفي نفس الإطار قال مختص في الأمن السيبراني، ثبت أن هناك تخوفات كبيرة من تسريب البيانات عند استخدام برامج vpn، كما أن بعض البرامج المجانية يمكن من خلالها زرع برامج خبيثة وفيروسات.