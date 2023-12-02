تراند اليوم : خبراء يكشفون عن مشروب شائع و7 أطعمة يجب تجنب تناولها مع السمك

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن دمج بعض الأطعمة مع الأسماك يمكن أن يعمل بشكل سلبي وربما يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي. بحسب صحيفة Times of India.

وأشاروا إلى أنه يجب تجنب 7 أطعمة شائعة ومشروب مع الأسماك وهي: -

1. منتجات الألبان

يؤدي تناول الحليب أو اللبن الرائب أو منتجات الألبان الأخرى مع الأسماك إلى الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، والانتفاخ وآلام في المعدة، بل يؤدي إلى التهابات الجلد والحساسية.

2. الحمضيات

الحمض الموجود في الحمضيات يمكن أن يتفاعل مع البروتينات الموجودة في الأسماك، مما يؤدي إلى طعم أو ملمس كريه.

3. الأطعمة المُصنعة والمقلية

قد يؤدي إقران الأسماك بالأطعمة المصنعة أو المقلية بشكل كبير إلى تقويض الفوائد الصحية للأسماك.

4. الأطعمة النشوية

يُنصح بتجنب الجمع بين الأسماك والأطباق الثقيلة أو النشوية، مثل البطاطس أو المعكرونة، لأن زيادة تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات يمكن أن يجعل الجهاز الهضمي بطيئًا.

5. الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع الأسماك يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

6. الفول والبقوليات

إن الفاصوليا والبقوليات والأسماك عناصر غذائية غنية بالبروتين، ويمكن أن يؤدي الجمع بينها في نفس الوجبة إلى المعاناة من الغازات والانتفاخ.

7. القهوة

يُعتقد أن تناول القهوة مع السمك يمنع الجسم من امتصاص الزئبق الموجود في الأسماك، مما يقلل من القيمة الغذائية لوجبة الأسماك.