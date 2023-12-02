شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات اللاجئة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين والفئات المحتاجة في جميع دول العالم.

توزيع مساعدات التمور

من ناحية أخرى، وزّع المركز 1.533 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 7.817 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

وفي تشاد، وزّع المركز 2.500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي أنجمينا بلالة وآتيا بإقليم البطحاء، استفاد منها 15.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية تشاد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.