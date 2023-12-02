تسرب مياه التبريد لوحدات الوقود بمصفاة عبدالله الصباح في الكويت

‏أعلنت شركة "البترول الوطنية" الكويتية عن حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم السبت. ‏وقد باشرت طواقم المصفاة عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتمكن فرق الصيانة من إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي، وبما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.



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