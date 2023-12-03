تراند اليوم : أول تعليق من "الحياة الفطرية" على فيديو العثور على بيض نعام في الربع الخالي

صحيفة الخليج 365: علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، على فيديو عثور مواطنين على بيض نعام في الربع الخالي.

وقال المركز : إن النعام العربي هو من الطيور التي انقرضت من الجزيرة العربية، بعد أن كانت منتشرة في عدة مناطق، منها الربع الخالي ، لذلك فمن الشائع العثور على بقاياه بالربع الخالي . وفقا لـ "عكاظ".

وأوضح ، أنهم نجحوا في إكثار وإعادة توطين النعام "أحمر الرقبة" وهو الأقرب للنعام العربي ويتواجد في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق عثور مواطنين على بيض نعام في الربع الخالي.