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تراند اليوم : بالفيديو.. صانع "محتوى" يكشف فنون الرد على الشخص الكاذب

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى المستشار الدكتور عبدالعزيز الزير، عن بعض فنون الرد على الشخص الكاذب.

وقال خلال مقطع فيديو:" الشخص قد يكذب ويقول إنه مريض، ليكسب التعاطف معه"، ويكون الرد عليه:" الله يشفيك ويعافيك ولكن ماني طبيب" .

وتابع:"قد يكذب أيضا لأنه يخاف تنظر له في مشروعه أو تجارته أو سيارته ويقول إنه خسر في التجارة أو غيره"، وأكمل :" يكون الرد عليه ماني متخصص في الأمور المالية، وأنا خبير في تخصصي فقط، أما مشاكلك وأمراضك وخسارتك مالي علاقة والله يوفقك ويشفيك ويعافيك مما فيك، واختتم قائلا:" هذا الرد يقصف جبهته".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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