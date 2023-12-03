تراند اليوم : بالفيديو.. صانع "محتوى" يكشف فنون الرد على الشخص الكاذب

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى المستشار الدكتور عبدالعزيز الزير، عن بعض فنون الرد على الشخص الكاذب.

وقال خلال مقطع فيديو:" الشخص قد يكذب ويقول إنه مريض، ليكسب التعاطف معه"، ويكون الرد عليه:" الله يشفيك ويعافيك ولكن ماني طبيب" .

وتابع:"قد يكذب أيضا لأنه يخاف تنظر له في مشروعه أو تجارته أو سيارته ويقول إنه خسر في التجارة أو غيره"، وأكمل :" يكون الرد عليه ماني متخصص في الأمور المالية، وأنا خبير في تخصصي فقط، أما مشاكلك وأمراضك وخسارتك مالي علاقة والله يوفقك ويشفيك ويعافيك مما فيك، واختتم قائلا:" هذا الرد يقصف جبهته".