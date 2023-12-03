تراند اليوم : بالفيديو.. مختص بـ "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الشتاء.. ودرجة الحرارة في الرياض غدا

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل" ، خلال مداخلة لقناة " الإخبارية" عن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالرياض ، وتوقعاته لشتاء هذا العام للمناطق الجنوبية والشمالية والساحلية بالمملكة .

وقال العقيل: نتوقع درجات الحرارة غدا بالرياض تصل إلى 13 إلى 15 درجة مئوية داخل المدينة .

وتابع: وحسب تقرير مركز الأرصاد فشتاء هذا العام سيكون أعلى في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجة حتى درجتين على المنطقة الجنوبية وعلى منطقة نجران .

واستكمل: ونتوقع أن يكون الشتاء دافيء بشكل ملحوظ على معظم مناطق المملكة ، فالشتاء في العام الماضي كان دافئا بشكل عام وسجلنا يوم واحد فقط درجة الحرارة تحت الصفر بإحدى المدن الشمالية بالمملكة .

وأردف: ونتوقع إن شاء الله أن يتكرر هذا الموضوع بدرجات الحرارة هذا العام ، قد يلامس الصفر المئوي وما دونه لأيام معدودة على بعض المناطق الشمالية ، وهذا المعتاد في طقس المملكة .

واستطرد: والأجواء على المناطق الساحلية تميل بالدفء والرطوبة ، ونتوقع غدا تشكيل بعض السحب على سواحل مكة المكرمة وكلها اتجهنا جنوبا ، وأجواء تميل للدفء بشكل كبير على السواحل بالمنطقة الجنوبية .