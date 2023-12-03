مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض أفلاما من جميع دول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلقت فعاليات دورته الثالثة أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في السعودية والعالم، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصناع الأفلام العالميين، ضمن برنامج «روائع العالم».

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تعرض جميعها للمرة الأولى في الوطن العربي، ويسلط المهرجان الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة.

ويعد المهرجان من المنصات المهمة لصناعة السينما، ويوجد به سوق للأفلام يتم من خلاله عقد لقاءات بين المنتجين وصناع السينما، ومناقشة عدد من مشاريع الأفلام السينمائية.

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة عدد من الجلسات الحوارية والتي تجمع عددا كبيرا من نجوم العالم والنجوم العرب.

وعد مدير البرنامج السينمائي الدولي للمهرجان كليم افتاب، مهرجان البحر الأحمر محفلا عالميا يفخر به الجميع، وذلك لمشاركة السينما السعودية فيه.

وأضاف «نسعى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى تمثيل السينما السعودية، ونشاهد مع كل دورة تطورها وتألقها، ومن هنا جاء برنامج سينما السعودية الجديدة الذي يتطلع لعرض قصص متنوعة وملهمة تتسم الإبداع والابتكار من جميع أنحاء المملكة لتشكيلة من المواهب السعودية الجديدة الصاعدة».

وأكد حرص المهرجان على انتقاء الأفلام عبر 14 فيلما من بين مجموعة ضخمة من الأفلام رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمة مخرجي الجيل القادم، مرحبا بهم لعرض أعمالهم وضمهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: