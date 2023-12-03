شكرا لقرائتكم خبر دعوة طلاب نجران للمشاركة في الأولمبياد الوطني للتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة نجران طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للتاريخ، والذي ينظم سنويا بالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة التعليم، للتنافس بطريقة إبداعية بين طلاب المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية في المعلومات التاريخية للمملكة.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تنطلق من رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على تاريخ العالم، وما فيه من أحداث وحضارات وثقافات.

وبينت أن موضوعات الأولمبياد تتركز حول المعلومات التاريخية للمملكة في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، وسير الأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.