شكرا لقرائتكم خبر مهرجان للفلكلور الوطني يعزز الموروث الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف إدارة تعليم منطقة جازان، اليوم، المهرجان الثاني للفلكلور الوطني للطلاب، والذي يعد تظاهرة ثقافية تراثية لتعزيز الموروث الشعبي بين طلابنا من مختلف مناطق المملكة، إذ تقدم كل منطقة تراثها الشعبي الذي توارثه الآباء والأجداد، مستخدمين الزي التراثي لكل موروث، وكذلك الأهازيج المتوارثة لكل لون شعبي، مع المحافظة على الأصالة في هذا الجانب، وتعريف الجمهور بالخلفية الثقافية لهذا الموروث.

وأوضحت الإدارة أن المهرجان يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن والمحافظة على الأصالة، خلال نشر الموروث الشعبي والإسهام في توطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه، وتعزيز الثقة لدى الطلاب وإكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور.

ويشهد المهرجان مشاركة 144 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، و9 مشرفين و9 معلمين، من الإدارات التعليمية العامة المشاركة.