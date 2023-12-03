شكرا لقرائتكم خبر مهرجان للفلكلور الوطني يعزز الموروث الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف إدارة تعليم منطقة جازان، اليوم، المهرجان الثاني للفلكلور الوطني للطلاب، والذي يعد تظاهرة ثقافية تراثية لتعزيز الموروث الشعبي بين طلابنا من مختلف مناطق المملكة، إذ تقدم كل منطقة تراثها الشعبي الذي توارثه الآباء والأجداد، مستخدمين الزي التراثي لكل موروث، وكذلك الأهازيج المتوارثة لكل لون شعبي، مع المحافظة على الأصالة في هذا الجانب، وتعريف الجمهور بالخلفية الثقافية لهذا الموروث.
وأوضحت الإدارة أن المهرجان يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن والمحافظة على الأصالة، خلال نشر الموروث الشعبي والإسهام في توطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه، وتعزيز الثقة لدى الطلاب وإكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور.
ويشهد المهرجان مشاركة 144 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، و9 مشرفين و9 معلمين، من الإدارات التعليمية العامة المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان للفلكلور الوطني يعزز الموروث الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.