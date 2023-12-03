تشكيلات صخرية ومتحجرات أثرية تلفت الأنظار غرب رفحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلفت التشكيلات الصخرية الرسوبية والمتحجرات الأثرية المتنوعة في منطقة «السهلة»، التي تقع غرب محافظة رفحاء بنحو 60 كلم الأنظار، والتي تشكلت في ظروف زمنية طويلة المدى تتجاوز مئات السنين في مداها القصير.

وباتت سلسلة التكوينات الصخرية والمتحجرات التاريخية بـ السهلة إحدى أهم المواقع التي يرتادها الكثير من الزوار بالمنطقة كتراث طبيعي مميز.

وأوضح الباحث بالآثار والتراث بالمحافظة عبدالرحمن التويجري أن منطقة السهلة تحتضن تكوينات صخرية عجيبة؛كما عثر على متحجرات على شكل قواقع فيها تعود لآلاف السنين، إضافة إلى رواسب بحرية في أحد المنحدرات البرية، وهذا يدل على أنها كانت بحيرة مليئة بالمياه أو مجرى أودية.

وأضاف «تتفاوت أحجام المتحجرات من القواقع ما بين الصغيرة والكبيرة، وتختلف في أشكالها وهيئاتها، وهي أثرية صخرية وبيئتها الحقيقية البحار، وأما أشكالها فتأخذ الشكل الحلزوني، وربما يعود عمرها إلى آلاف السنين».