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شكرا لقرائتكم التأمينات: إيقاف معاش الوريث حال العمل بأجر 3000 ريال أو أكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - جددت التأمينات الاجتماعية التأكيد على عدم أحقية الوريث في المعاش في حال التحق بوظيفة براتب يصل 3 آلاف ريال أو أكثر.
تعديل حالة وريث
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى إمكانية تعديل حالة الوريث عبر موقع التأمينات وتنفيذ خطوات الخدمة بسهولة كما يلي:
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- الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”.
- الدخول على تعبئة النموذج الإلكتروني.
- إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على “التالي”.
- إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الجوال، ثم الضغط على “التالي”.
- يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.
- يتم اختيار أحد أسباب التعديل:
- في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.
- في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.
- في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنه/يوم/شهر.
متطلبات الخدمة
- تغيير الحالة التعليمية للذكور بشرط توفر مشهد دراسي أو سجل أكاديمي أو شهادة التخرج أو طي القيد في حال عدم وجود البيانات.
- تغيير الحالة الاجتماعية للإناث ويجب توفر صك طلاق أو عقد نكاح أو إثبات ترمل في حال عدم وجود البيانات.
- تغيير الحالة الوظيفة للمستفيدين من أفراد العائلة بشرط إرفاق قرار التعيين أو المباشرة أو ترك العمل في حال عدم وجود البيانات.
- تغيير الحالة الصحية ويتطلب ذلك تقرير اللجنة طبية في حال عدم وجود البيانات.