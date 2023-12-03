شكرا لقرائتكم فريق عمل لتبادل الخبرات الإعلامية بين واس وشينخوا الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، اليوم، رئيس وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فو هوا، وذلك خلال انعقاد القمة الإعلامية العالمية الخامسة في الصين.

تعاون واس وشينخوا

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الإعلامي بين “واس” و”شينخوا” وأهمية تطوير العمل الإعلامي بما يتواكب مع الحراك التنموي في المملكة والصين، واتفق على تكوين فريق عمل من الوكالتين للعمل على تبادل الخبرات في الجوانب الإعلامية والتقنية، إضافة إلى أهمية تعزيز الحضور الإعلامي في المناسبات والمؤتمرات المقامة في البلدين.

وأعرب رئيس وكالة الأنباء السعودية عن شكره لوكالة أنباء الصين ومنظومة الإعلام الصينية على تنظيم هذه القمة، وذكر رئيس وكالة أنباء الصين الجديدة أهمية التعاون والعمل بين الوكالتين بما يخدم الطرفين في المجال الإعلامي بما ينعكس إيجابًا على العلاقات المتطورة بين الصين والسعودية.

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قمة الإعلام

وتناقش القمة المنعقدة في مقاطعة قوانغدونغ الصينية خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري تعزيز الثقة العالمية وتعزيز تطوير وسائل الإعلام ودور وسائل الإعلام في تعزيز التنمية البشرية والأمن، واستجابة وسائل الإعلام للأسواق الجديدة في العصر الرقمي، وتعاون وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى عدد من القضايا الإعلامية.

وتعد القمة الإعلامية العالمية الخامسة منصة متميزة للتبادل والتنسيق بين وسائل الإعلام العالمية.