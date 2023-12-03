اخبار السعوديه

أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على الشرائع في العاصمة المقدسة مساء اليوم السبت فيما تشير التوقعات إلى هطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار مكة وجدة

وأظهر الفيديو بداية تجمع الأمطار في الشوارع وعلى الطرق السريعة وسط دعوات لتوخي الحيطة والحذر.

قد يهمّك أيضاً

هل يتوقف حساب متابعات الخليج 365 بسبب السجل التجاري للزوجة ؟
بقيادة المملكة.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل نيويورك

يأتي هذا فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على جدة يوم غدٍ الأحد مشيرًا إلى أن بداية الحالة تكون عند الساعة 11 صباحًا وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء الغد.

 

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا