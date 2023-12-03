شكرا لقرائتكم درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي شمال المملكة لعدة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل تراجع درجات الحرارة في العاصمة الرياض غدًا الأحد خاصة على المناطق المفتوحة.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إنه من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدًا ما بين 13-15 درجة مئوية خارج المدينة مشيرًا إلى أن الشتاء هذا العام سيكون أكثر دفئًا على معظم مناطق المملكة.

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تراجع درجات الحرارة

وتوقع العقيل أن تلامس درجة الحرارة الصفر المئوي أو ما دون الصفر المئوي لأيام معدودة في بعض مناطق المملكة الشمالية مثلما حدث العام الماضي حيث تراجعت درجة الحرارة ليوم واحد لما دون الصفر في إحدى المدن الشمالية.

وأشار إلى أن الأجواء في المدن الساحلية تكون مائلة للدفء بشكل كبير.

بداية الشتاء

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًا يوم الجمعة الماضية مشيرًا إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.