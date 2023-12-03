شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن اجتماع الخبراء العرب والصينيين في المكتبات والمعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف الرياض الإثنين المقبل، أعمال الدورة الخامسة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات، في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني، تحت عنوان: "تحول خدمات المكتبات في ظل تغير بيئة المعلومات"، والذي تنظمه إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة والمكتبة الوطنية الصينية، وتعقد جلسات الدورة بمكتبة الملك عبد العزيز العامة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وتهدف الدورة إلى تفعيل سبل وآليات التعاون العربي الصيني في مجال المكتبات والمعلومات ضمن منتدى التعاون العربي الصيني، وتعزيز دور المكتبات العربية والصينية في إثراء محتوى المكتبة الرقمية العربية الصينية، واستعراض المشروعات المشتركة في مجالات المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق بين المكتبات العربية والصينية في ضوء المكتبة الرقمية العربية الصينية، والتعريف بالمشروعات الثقافية في المملكة العربية السعودية التي تخدم التعاون الثقافي العربي الصيني.

المكتبات والمعلومات

تشارك في الدورة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي تشرف على تفعيل مبادرة منتدى التعاون العربي الصيني، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، التي تشرف على تطوير المكتبة الرقمية العربية الصينية، والمكتبة الوطنية في بكين، ومديري المكتبات الوطنية في العالم العربي، والهيئة العامة للمكتبات في وزارة الثقافة، ومديري المكتبات في الصين، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وعمداء المكتبات الجامعية في المكتبة، وممثلي للقطاع الخاص.

ويأتي استضافة المملكة ممثلة بمكتبة الملك عبد العزيز العامة للدورة الخامسة بناءً على رغبة الأمانة العامة في جامعة الدول العربية، نظراً لإشراف المكتبة على إنجاز المكتبة الرقمية العربية الصينية التي حظي إطلاقها باهتمام بالغ من القيادات الصينية والعربية، حيث أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبيغ عن الانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية الصينية العربية في شهر يوليو 2018 بحضور وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، خلال انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة في بكين.

يذكر أن الدورة تنظم كل عامين بالتناوب بين الصين والدول العربية، وقد تم عقد 4 اجتماعات خلال الأعوام الماضية هي: الاجتماع الأول للخبراء العرب والصينيين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 2015م ، والاجتماع الثاني بمكتبة الصين الوطنية في عام 2017 في بكين، والدورة الثالثة بمكتبة الكويت الوطنية في عام 2019 الكويت، والدورة الرابعة بمكتبة جيجيانغ (الصين) (افتراضي) في عام 2021.