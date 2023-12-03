المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025

تمكنت المملكة من الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024-2025، بعد أن حصلت على 143 صوتًا من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن فوز المملكة يعكس الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لتطوير منظومة النقل البحري وفقًا لرؤية المملكة 2030. كما يعتبر هذا الفوز تكريمًا للمبادرات التي اتخذتها المملكة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، حيث كانت هذه المبادرات عاملًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن المتوقع أن يتيح فوز المملكة لها الفرصة للمساهمة في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات المنظمة ذات الصلة.

وتحتل المملكة مكانة متميزة في القطاع البحري، حيث يُعتبر الأسطول السعودي البحري في المرتبة الأولى إقليميًا. كما تعد موانئ المملكة من بين الأكفأ عالميًا، وتسهم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير القطاع البحري السعودي وتعزيز مكانته على المستوى العالمي.

تهدف الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2030 إلى مناولة 40 مليون حاوية سنويًا وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، بالإضافة إلى تنمية السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي. وتستفيد المملكة من موقعها الاستراتيجي كنقطة تلاقي الشرق بالغرب، وممرًا لمرور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.