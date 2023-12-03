علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق عثور مواطنين على بيض نعام في الربع الخالي.
وقال المركز إن النعام العربي من الطيور التي انقرضت من الجزيرة العربية، بعد أن كانت منتشرة في عدة مناطق، منها الربع الخالي، لذلك فمن الشائع العثور على بقاياه بالربع الخالي. وأوضح المركز أنه نجح في إكثار وإعادة توطين النعام “أحمر الرقبة”، وهو الأقرب للنعام العربي، ويتواجد في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية. وطالب المركز المواطنين في حال عثورهم على أي طيور أو حيوانات برية، أو بيضها، بالتواصل مع المركز لأخذ الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الحياة الفطرية يعلق على العثور على بيض نعام في الربع الخالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.