شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو رونالدو يسخر من تمثيل البليهي والان مع التفاصيل الكاملة

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في حادثة ملفتة للانتباه، سخر كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، من اللاعب علي البليهي، الذي يمثل الهلال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دوري روشن مساء الجمعة. انتهت المواجهة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

فيديو رونالدو يسخر من تمثيل البليهي

في لحظة مليئة بالجدل، تدخل البرازيلي أوتافيو بعنف ضد علي البليهي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، حيث سقط البليهي أرضًا ممسكًا بساقه بألم شديد، أظهرت اللقطات التلفزيونية الواقعة وقام الحكم بفرض البطاقة الصفراء على اللاعب البرازيلي.

تسبب هذا الحدث في استياء الجماهير ولاعبي النصر، حيث اعتبروا أن البليهي قد بالغ في ردة فعله بهدف الحصول على بطاقة حمراء للاعب الهلال، وبعد ذلك، قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتصفيق أمام البليهي بشكل ساخر، مما أظهر السخرية من التمثي

عقب المباراة، تعرض البليهي للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد احتفاله أمام جماهير النصر بطريقة استفزازية، حيث دخل المرمى وكأنه يبحث عن الجماهير بشكل متعمد، واعتبر الحكم أن هذا التصرف كان استفزازيًا وغير لائق، مما دفعه إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الهلال.

انتهت المباراة بفوز الهلال على النصر 3-0، مما جعله يعزز صدارته للدوري برصيد 41 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر في المركز الثاني الذي توقف رصيده عند 34 نقطة.