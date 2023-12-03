فيديو يكشف الفرق بين العود الطبيعي والمحسن والصناعي

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قام متخصص بتوضيح الفروق بين العود الطبيعي والعود المحسن والعود الصناعي، مسلطًا الضوء على تركيبهم وعملية استخراجهم وتباين أسعارهم.

أوضح المتخصص أن العود الطبيعي يتكون داخل جذع شجرة العود كاستجابة للشجرة عند تعرضها لبعض الظروف البيئية الضارة، مثل الإصابة بالبكتيريا أو الأمراض.

الفرق بين العود الطبيعي والمحسن والصناعي

أوضح المتخصص أن استخراج العود الطبيعي يتطلب جهداً كبيرًا ووقتاً طويلاً، حيث يتم قطع الجذع واستخراج العود من داخله، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره نظرًا لندرته في الطبيعة.

أما العود المحسن، فهو ناتج عن تجهيز بقايا أخشاب العود الرديئة وغير المستخدمة، حيث يتم تحويلها بتقنيات خاصة. يتم تشكيلها ووضعها في براميل للطهي مع زيوت عطرية ومادة الريزين، مما يمنحها لونًا ورائحة تشبه العود الطبيعي. يُباع العود المحسن بأسعار معقولة نسبياً نظرًا لتوفره وسهولة صناعته.

أما العود الصناعي، فيتكون من أخشاب بيضاء عادية لا تحمل رائحة، حيث يتم تشكيلها بأشكال هندسية متجانسة، ويتم طهيها مع زيوت عطرية ومادة الريزين لمنحها لونًا ورائحة. يُباع العود الصناعي بأسعار منخفضة جدًا بسبب سهولة تصنيعه وتوفر المواد الخام بتكلفة منخفضة.