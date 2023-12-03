انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتفجر بركان جبل إتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ياسر نجدي
إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز
فادي شانا/ رويترز
مصطفى حسونة/ وكالة الأناضول
محمد سالم/ رويترز
أحمد سالم/ بلومبرج
حاتم خالد/ رويترز
فادي شانا/ رويترز
مايكل بوهولزر
ماتياس باسوالدو/ أسوشيتد برس
داريو لو سكافو
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتفجر بركان جبل إتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.