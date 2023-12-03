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ياسر نجدي معاناة امرأة فلسطينية وطفليها أثناء نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها تحت وطأة قصف إسرائيلي مميت إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز لم تستمر فرحتهم!.. فلسطينيون يقضون بعض الوقت على الشاطئ خلال الهدنة المؤقتة فادي شانا/ رويترز فتاة مصابة تنزح إلى جنوب غزة فرارًا من الهجمات الإسرائيلية الوحشية على الشمال مصطفى حسونة/ وكالة الأناضول أطفال فلسطينيون يجلسون يبحثون عن الدفء بجوار أنقاض منزل أُصيب بقصف إسرائيلي محمد سالم/ رويترز فلسطينيون يتجمعون في منزلهم المدمر في مخيم النصيرات للاجئين أحمد سالم/ بلومبرج فلسطينيون يحملون أطفالاً جرحى في أعقاب غارة إسرائيلية وحشية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة حاتم خالد/ رويترز رضيع فلسطيني يتلقى العلاج بعد إصابته في قصف إسرائيلي وحشي فادي شانا/ رويترز تساقط كثيف للثلوج في مدينة زيوريخ بسويسرا مايكل بوهولزر البدر في تمامه يرتفع فوق جبال الأنديز في سانتياغو بدولة تشيلي ماتياس باسوالدو/ أسوشيتد برس وسط الثلوج البيضاء.. بركان جبل إتنا ينفث حممه الحمراء الساخنة داريو لو سكافو محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتفجر بركان جبل إتنا

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